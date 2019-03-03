В Киеве мать подозревают в убийстве своей новорожденной дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Киеве полиция задержала женщину, которую подозревают в оставлении после родов тела младенца в заброшенном доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Во время общения с работниками полиции женщина призналась, что преждевременно родила в домашних условиях. С ее слов, девочка родилась мертвая, и она вынесла пакет с телом ребенка и оставила в разрушенном доме. 35-летняя киевлянка показала место, где младенца обнаружили правоохранители", - говорится в сообщении.
Для установления причины смерти тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу, а женщину доставили в управление полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 117 УК Украины - умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области закопали новорожденного, в преступлении подозревают его мать.