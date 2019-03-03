У Києві матір підозрюють у вбивстві своєї новонародженої доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Києві поліція затримала жінку, яку підозрюють у залишенні після пологів тіла немовля у покинутому будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Під час спілкування із працівниками поліції жінка зізналася, що передчасно народила в домашніх умовах. Із її слів, дівчинка народилася мертва, тож вона винесла пакет із тілом дитини та залишила у зруйнованому будинку. 35-річна киянка показала місце, де немовля виявили правохоронці", - йдеться в повідомленні.
Для встановлення причини смерті тіло немовля направили на судово-медичну експертизу, а жінку доставили до управління поліції.
За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 117 КК України - умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одеській області закопали новонародженого, у злочині підозрюють його матір.