У Києві матір підозрюють у вбивстві своєї новонародженої доньки

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У Києві поліція затримала жінку, яку підозрюють у залишенні після пологів тіла немовля у покинутому будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Під час спілкування із працівниками поліції жінка зізналася, що передчасно народила в домашніх умовах. Із її слів, дівчинка народилася мертва, тож вона винесла пакет із тілом дитини та залишила у зруйнованому будинку. 35-річна киянка показала місце, де немовля виявили правохоронці", - йдеться в повідомленні.

Для встановлення причини смерті тіло немовля направили на судово-медичну експертизу, а жінку доставили до управління поліції.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 117 КК України - умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області закопали новонародженого, у злочині підозрюють його матір.

Українські Національні Новини

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