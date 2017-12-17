В Киеве маршрутка врезалась в микроавтобус: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В столице на улице Стеценко произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса и микроавтобуса. В результате аварии три человека пострадали, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Ужасное ДТП с пострадавшими в Киеве на улице Стеценко ... сильное лобовое столкновение: маршрутный автобус врезался в микроавтобус Opel”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате аварии кабина Opel полностью деформировалась и водителя зажало внутри автомобиля. Спасатели вырезали пострадавшего из груды металла.
Кроме того, в микроавтобусе были 2 пассажира.
“Всех троих госпитализировали с многочисленными различными травмами”, — сообщает сообщество.
Сейчас на месте работают патрульная полиция, несколько бригад скорой помощи и ГСЧС. Ожидается следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса на Волыни.