У Києві маршрутка врізалася в мікроавтобус: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В столиці на вулиці Стеценка відбулося лобове зіткнення маршрутного автобуса і мікроавтобуса. Внаслідок аварії троє людей постраждали, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Жахлива ДТП з постраждалими в Києві на вулиці Стеценка... Найсильніше лобове зіткнення: маршрутний автобус врізався в мікроавтобус Opel”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок аварії кабіна Opel повністю деформувалася і водія затиснуло всередині автомобіля. Рятувальники вирізали потерпілого з купи металу.
Окрім того, у мікроавтобусі були 2 пасажири.
“Усіх трьох госпіталізували з численними різними травмами”, — повідомляє спільнота.
Наразі на місці працюють патрульна поліція, кілька бригад швидкої допомоги та ДСНС. Очікується слідчо-оперативна групу.
Як повідомляв УНН, двоє людей загинули у ДТП за участю мікроавтобуса на Волині.