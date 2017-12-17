У Києві маршрутка врізалася в мікроавтобус: є постраждалі

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. В столиці на вулиці Стеценка відбулося лобове зіткнення маршрутного автобуса і мікроавтобуса. Внаслідок аварії троє людей постраждали, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

“Жахлива ДТП з постраждалими в Києві на вулиці Стеценка... Найсильніше лобове зіткнення: маршрутний автобус врізався в мікроавтобус Opel”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок аварії кабіна Opel повністю деформувалася і водія затиснуло всередині автомобіля. Рятувальники вирізали потерпілого з купи металу.

Окрім того, у мікроавтобусі були 2 пасажири.

“Усіх трьох госпіталізували з численними різними травмами”, — повідомляє спільнота.

Наразі на місці працюють патрульна поліція, кілька бригад швидкої допомоги та ДСНС. Очікується слідчо-оперативна групу.

Як повідомляв УНН, двоє людей загинули у ДТП за участю мікроавтобуса на Волині.

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