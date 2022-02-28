В Киеве магазины будут открываться постепенно в течение дня

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"Мы даем возможность людям ходить в магазины. Эти два дня, когда было все закрыто, мы отрабатывали логистику, чтобы все что возможно сегодня доставили в магазины. Я не обещаю там большого разнообразия, но все необходимые товары там можно будет купить, - рассказал Поворозник.

Детали

По его словам, сейчас единственное, что сейчас нужно сделать, это доставить персонал до самих магазинов.

"Поэтому магазины будут открываться постепенно в течение дня", - добавил Поворозник.

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В КГГА сообщили, что в Киеве с 08:00 заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.

Как отметили, в целом эта ночь в Киеве прошла спокойно, было несколько стычек и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому в столице можно будет увидеть укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения.