У Києві магазини відкриватимуться поступово протягом дня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Продуктові магазини в Києві сьогодні відкриватимуться поступово упродовж дня. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Рада", передає кореспондент УНН.
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"Ми даємо можливість людям ходити до магазинів. Ці два дні, коли було все закрито, ми відпрацьовували логістику, щоб все що можливо сьогодні доставили в магазини. Я не обіцяю там великого різноманіття, але всі необхідні товари сьогодні там можна буде придбати, - розповів Поворозник.
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За його словами, наразі єдине, що зараз потрібно зробити, це доставити персонал до самих магазинів.
"Тому магазини будуть відкриватися поступово протягом дня", - додав Поворозник.
Доповнення
У КМДА повідомили, що в Києві з 08:00 запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.
Як зазначили, загалом ця ніч в Києві пройшла спокійно, було кілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами, але в цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому у столиці можна буде побачити укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди.