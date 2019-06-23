В Киеве ликвидировали пожар в трансформаторной подстанции

На место происшествия немедленно прибыли бойцы 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, произошло возгорание в трансформаторной подстанции. Поскольку подстанция находилась под высоким напряжением, пожарным пришлось подождать обесточивания.

В 21:53 спасатели получили допуск к тушению от бригады Киевэнерго и не теряя времени, сразу же приступили к ее ликвидации. В 22:05 спасатели ликвидировали пожар.

Причина возникновения пожара выясняется.

Погибших и травмированных нет.

Напомним, трансформаторная подстанция загорелась в Житомирской области.