В Киеве ликвидировали пожар в трансформаторной подстанции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В субботу в 21:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Казимира Малевича, возник пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На место происшествия немедленно прибыли бойцы 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, произошло возгорание в трансформаторной подстанции. Поскольку подстанция находилась под высоким напряжением, пожарным пришлось подождать обесточивания.
В 21:53 спасатели получили допуск к тушению от бригады Киевэнерго и не теряя времени, сразу же приступили к ее ликвидации. В 22:05 спасатели ликвидировали пожар.
Причина возникновения пожара выясняется.
Погибших и травмированных нет.
Напомним, трансформаторная подстанция загорелась в Житомирской области.