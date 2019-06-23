У Києві ліквідували пожежу в трансформаторній підстанції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У суботу о 21:12 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Казимира Малевича, виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце події негайно прибули бійці 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, сталося загоряння у трансформаторній підстанції. Оскільки підстанція знаходилася під високою напругою, вогнеборцям довелося зачекати знеструмлення.
О 21:53 рятувальники отримали допуск до гасіння від бригади Київенерго та не гаючи часу, відразу ж приступили до її ліквідації. О 22:05 рятувальники ліквідували пожежу.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, транформаторна підстанція загорілась в Житомирській області.