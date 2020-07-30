В Киеве "коронавирусный антирекорд" - около 200 случаев за сутки, всего - более 8100
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Киеве за последние сутки обнаружили коронавирус у 199 человек, всего в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 199 жителей Киева. Это самое большое количество за все период пандемии. В настоящее время в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего за сутки заболели:
▪️ 59 женщин (в возрасте от 18 до 88 лет);
▪️ 135 мужчин (в возрасте от 18 до 74 лет);
▪️ 2 девочки (7 и 16 лет);
▪️ 3 мальчика (от 3 до 12 лет).
"Такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там за прошедшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания. В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 95. В Деснянском - 28. В Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах - по 14 случаев", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.