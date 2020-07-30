У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Києві — 199, Львівській області – 131, Рівненській області – 105 та Івано-Франківській області – 104", — зазначив Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 68794 випадки коронавірусного захворювання COVID-19: нових за добу - 1197 хворих, загалом одужало - 38154 особи (+760 за добу), померло - 1673 особи (+23 за добу), підозри на хворобу отримали 120972 особи (+1541 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2698 (+38);
▪️ Волинська область — 3735 (+41);
▪️ Дніпропетровська область — 1394 (+30);
▪️ Донецька область — 865 (+4);
▪️ Житомирська область — 1807 (+43);
▪️ Закарпатська область — 5078 (+70);
▪️ Запорізька область — 779 (+12);
▪️ Івано-Франківська область — 4446 (+104);
▪️ Кіровоградська область — 702 (+5);
▪️ м. Київ — 8131 (+199);
▪️ Київська область — 3672 (+43);
▪️ Львівська область — 9397 (+131);
▪️ Луганська область — 122 (0);
▪️ Миколаївська область — 578 (+15);
▪️ Одеська область — 3150 (+46);
▪️ Полтавська область — 431 (+17);
▪️ Рівненська область — 5942 (+105);
▪️ Сумська область — 484 (+17);
▪️ Тернопільська область — 2922 (+70);
▪️ Харківська область — 3626 (+70);
▪️ Херсонська область — 224 (0);
▪️ Хмельницька область — 1109 (+23);
▪️ Чернівецька область — 5812 (+61);
▪️ Черкаська область — 919 (+9);
▪️ Чернігівська область — 789 (+44).
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 68,7 тис. випадків COVID-19, за добу – 1197.