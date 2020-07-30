В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Киеве - 199, во Львовской области - 131, Ровенской области - 105 и Ивано-Франковской области - 104", - отметил Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 68794 случая коронавирусного заболевания COVID-19: новых за сутки - 1197 больных, в общем выздоровели - 38154 человека (+760 за сутки), умерло - 1673 человека (+23 за сутки), подозрения на болезнь получили 120 972 человека (+1541 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2698 (+38);
▪️ Волынская область - 3735 (+41);
▪️ Днепропетровская область - 1394 (+30);
▪️ Донецкая область - 865 (+4);
▪️ Житомирская область - 1807 (+43);
▪️ Закарпатская область - 5078 (+70);
▪️ Запорожская область - 779 (+12);
▪️ Ивано-Франковская область - 4446 (+104);
▪️ Кировоградская область - 702 (+5);
▪️ г. Киев - 8131 (+199);
▪️ Киевская область - 3672 (+43);
▪️ Львовская область - 9397 (+131);
▪️ Луганская область - 122 (0);
▪️ Николаевская область - 578 (15);
▪️ Одесская область - 3150 (+46);
▪️ Полтавская область - 431 (+17);
▪️ Ровенская область - 5942 (+105);
▪️ Сумская область - 484 (+17);
▪️ Тернопольская область - 2922 (+70);
▪️ Харьковская область - 3626 (+70);
▪️ Херсонская область - 224 (0);
▪️ Хмельницкая область - 1109 (+23);
▪️ Черновицкая область - 5812 (+61);
▪️ Черкасская область - 919 (+9);
▪️ Черниговская область - 789 (+44).
Напомним, в Украине выявлено уже более 68,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1197.