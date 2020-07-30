У Києві "коронавірусний антирекорд" - близько 200 випадків за добу, загалом - понад 8100
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Києві за останню добу виявили коронавірус у 199 людей, загалом у столиці вже 8131 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
"За минулу добу коронавірус виявили ще у 199 мешканців Києва. Це найбільша кількість за увесь період пандемії. На сьогодні у столиці вже 8131 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Загалом за добу захворіли:
▪️ 59 жінок (віком від 18 до 88 років);
▪️ 135 чоловіків (віком від 18 до 74 років);
▪️ 2 дівчинки (7 та 16 років);
▪️ 3 хлопчики (від 3 до 12 років).
"Така кількість хворих пов’язана зі спалахом коронавірусу у гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання. До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському районі – 95. У Деснянському – 28. У Дніпровському, Оболонському та Голосіївському районах — по 14 випадків", - резюмував Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.