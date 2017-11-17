В Киеве хотят построить жилой дом у заброшенного ртутного завода "Радикал"

"Киевские чиновники дали согласие на строительство жилых домов у заброшенного ртутного завода ОАО "Радикал". У новых жителей появится "уникальная" возможность жить в промышленной зоне, чувствовать пары ртутьсодержащих отходов и наблюдать из окон небоскребов руины опасного объекта в столице", - написал М.Будилов.

По его словам, градостроительные условия предоставлено ООО "Фонд Девелопмент групп".

"Инвестор проекта - это ООО "Фонд Девелопмент групп", которое учредила компания "Омни ТРЕЙДИНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)" и внесла в уставный капитал украинского общества только 2000 грн, зарегистрированная в городе Марч, переулок Данфорд, 6-8. Офис 11, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - отметил он.

Напомним, содержание ртути в воздухе над столичным "Радикалом" превышает норму в 30 раз.

Также напомним, финансирование мероприятий по экологической санации загрязненной ртутью территории ОАО "Радикал" в 2014 и 2015 годах за счет государственных средств не проводилось путем принятия постановления Кабмина (премьер-министр А.Яценюк) от 01.03.2014 № 65 "Об экономии государственных средств и недопущения потерь бюджета".

По словам экспертов, плачевная ситуация в сфере опасных отходов обусловлена ​​бесконтрольностью и безответственностью.

Лицензии на работу с ядохимикатами получают предприятия без надлежащих ресурсов и технологий.

Они берут деньги за якобы утилизацию опасных отходов, однако не имея материально-технической базы, выбрасывают их где-нибудь.

Проверить предприятия практически невозможно - в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Именно поэтому утилизацию опасных отходов в Украине называют "бумажной" или виртуальной. После такой "утилизации" опасные отходы оказываются на стихийных свалках возле рек, лесов и жилых домов. В Верховной Раде попытались изменить ситуацию и усилить требования для получения лицензий.

Нардепы из экологического комитета ВР еще в прошлом году подготовили законопроект, согласно которому предприятия должны будут проходить обязательную проверку перед получением лицензии. Однако, до сих пор законопроект не принят, а мораторий не снят.