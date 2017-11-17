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У Києві хочуть звести житловий будинок біля покинутого ртутного заводу "Радикал"

Київ • УНН

 • 13263 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Департамент містобудування та архітектури КМДА дав погодження на будівництво житлових будинків поблизу ртутного заводу ВАТ "Радикал". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Київської міської ради Михайло Буділов, передає УНН.

"Київські чиновники дали погодження на будівництво житлових будинків біля покинутого ртутного заводу ВАТ "Радикал". У нових мешканців з'явиться "унікальна" можливість жити в промисловій зоні, відчувати пари ртутовмісних відходів та спостерігати із вікон хмарочосів руїни найнебезпечнішого об'єкту в столиці", - написав М.Буділов.

За його словами, містобудівні умови надано ТОВ "Фонд Девелопмент груп".

"Інвестор проекту - це ТОВ "Фонд Девелопмент груп", яке заснувала компанія "ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)" і внесла до статутного капіталу українського товариства лише 2000 грн, зареєстрована в місті Марч, провулок Данфорд, 6-8. Офіс 11, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії", - зазначив він.

Нагадаємо, вміст ртуті у повітрі над столичним "Радикалом" перевищує норму в 30 разів. 

Також нагадаємо, фінансування заходів з екологічної санації забрудненої ртуттю території ВАТ "Радикал" у 2014 та 2015 роках за рахунок державних коштів не проводилось через прийняття постанови Кабміну (прем’єр-міністр А.Яценюк) від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету". 

За словами експертів, плачевна ситуація в сфері небезпечних відходів обумовлена безконтрольністю і безвідповідальністю.

Ліцензії на роботу з отрутохімікатами отримують підприємства без належних ресурсів і технологій.

Вони беруть гроші за нібито утилізацію небезпечних відходів, проте не маючи матеріально-технічної бази, викидають їх де-небудь.

Перевірити підприємства практично неможливо — в країні діє мораторій на перевірки бізнесу. Саме тому утилізацію небезпечних відходів в Україні називають "паперовою" або віртуальною. Після такої "утилізації" небезпечні відходи опиняються на стихійних звалищах біля річок, лісів і житлових будинків. У Верховній Раді спробували змінити ситуацію і посилити вимоги для отримання ліцензій.

Нардепи з екологічного комітету ВР ще в минулому році підготували законопроект, згідно з яким підприємства повинні будуть проходити обов’язкову перевірку перед отриманням ліцензії. Однак, до цього часу законопроект не прийнятий, а мораторій не знято.

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