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В Киеве хотят переименовать шесть улиц

В Киеве хотят переименовать шесть улиц

Киев  •  УНН

 • 12394 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Новые названия могут получить еще 6 столичных улиц. Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета, передает УНН.

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева.

Следовательно, предполагается переименование следующих улиц:
1) улицы Димитрова на улицу Никифора Дровняка в Деснянском районе;
2) улицы Выборгской на улицу Олексы Тихого в Соломенском районе;
3) улицы Панельной на улицу Андрея Аболмасова в Днепровском районе;
4) улицы Российской на улицу Юрия Литвинского в Дарницком районе;
5) улицы Подвойского на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе;
6) улицы Ивана Шевцова на улицу Василия Макуха в Шевченковском районе.

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Соответствующие переименование должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.

Как сообщал УНН, в Запорожье переименовали университет .

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