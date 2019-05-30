В Киеве хотят переименовать шесть улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Новые названия могут получить еще 6 столичных улиц. Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета, передает УНН.
На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева.
Следовательно, предполагается переименование следующих улиц:
1) улицы Димитрова на улицу Никифора Дровняка в Деснянском районе;
2) улицы Выборгской на улицу Олексы Тихого в Соломенском районе;
3) улицы Панельной на улицу Андрея Аболмасова в Днепровском районе;
4) улицы Российской на улицу Юрия Литвинского в Дарницком районе;
5) улицы Подвойского на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе;
6) улицы Ивана Шевцова на улицу Василия Макуха в Шевченковском районе.
Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.
Соответствующие переименование должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.
Как сообщал УНН, в Запорожье переименовали университет .