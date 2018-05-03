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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве иномарка въехала в железнодорожную платформу перевозившую танк

Киев • УНН

 • 11656 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня вечером в Киеве водитель иномарки не справился с управлением столкнулся с железнодорожной платформой перевозивший танк. Об этом сообщили УНН очевидцы происшествия.

В Киеве иномарка въехала в железнодорожную платформу перевозившую танк

Инцидент произошел около двух часов назад в районе Рембазы — по железнодорожному пути передвигалась платформа на которую был загружен танк. В результате произошло столкновение иномарки с этой платформой сказал очевидец происшествия.

В результате по его словам на значительное время было парализовано движение транспорта в направлении Красный Хутор — ул. Бориспольская.

Как сообщал УНН, четыре человека пострадали в результате ДТП в Житомире.

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