В Киеве иномарка въехала в железнодорожную платформу перевозившую танк
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня вечером в Киеве водитель иномарки не справился с управлением столкнулся с железнодорожной платформой перевозивший танк. Об этом сообщили УНН очевидцы происшествия.
Инцидент произошел около двух часов назад в районе Рембазы — по железнодорожному пути передвигалась платформа на которую был загружен танк. В результате произошло столкновение иномарки с этой платформой сказал очевидец происшествия.
В результате по его словам на значительное время было парализовано движение транспорта в направлении Красный Хутор — ул. Бориспольская.
Как сообщал УНН, четыре человека пострадали в результате ДТП в Житомире.