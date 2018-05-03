В Киеве иномарка въехала в железнодорожную платформу перевозившую танк

Инцидент произошел около двух часов назад в районе Рембазы — по железнодорожному пути передвигалась платформа на которую был загружен танк. В результате произошло столкновение иномарки с этой платформой сказал очевидец происшествия.

В результате по его словам на значительное время было парализовано движение транспорта в направлении Красный Хутор — ул. Бориспольская.

Как сообщал УНН, четыре человека пострадали в результате ДТП в Житомире.