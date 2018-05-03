У Києві іномарка в’їхала в залізничну платформу, яка перевозила танк
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні у вечері у Києві водій іномарки не впоравшись з керуванням зіткнувся із залізничною платформою яка перевозила танк. Про це УНН повідомили очевидці події.
Інцидент трапився близько двох годин тому в районі рембази — по залізничній колії пересувалася платформа на яку було завантажено танк. В результаті сталося зіткнення іномарки з цією платформою сказав очевидець події.
В результаті за його словами на значний час було паралізовано рух транспорту в напрямку Червоний Хутір — вул. Бориспільська.
Як повідомляв УНН, четверо людей постраждали внаслідок ДТП у Житомирі.