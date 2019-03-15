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В Киеве группа лиц пыталась сбыть "красную ртуть" за четверть миллиона евро

Киев • УНН

 • 14887 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве задержали группу лиц при попытке продать два литра "красной ртути" за четверть миллиона евро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

В Киеве группа лиц пыталась сбыть "красную ртуть" за четверть миллиона евро

Как сообщили в пресс-службе, сотрудниками Киевской местной прокуратуры № 6, ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и СВ Печерского УП ГУ НП Украины в г. Киеве разоблачена группа из 4 человек при попытке сбыть опасное химическое вещество.

Во время следствия задокументирован факт передачи за денежное вознаграждение химического вещества "красная ртуть" массой 2 литра по цене 246 тыс. евро, сообщили в прокуратуре.

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Указанные 4 граждан Украины были задержаны во время передачи этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков.

В настоящее время проводятся следственные действия. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

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