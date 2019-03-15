У Києві затримали чоловіка з мачете
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Києві поліція затримала чоловіка з мачете. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.
Так, до поліції звернулися мешканці Дніпровського району, які повідомили, що на Русанівському бульварі невідомий із ножем, схожим на мачете, кидається на перехожих.
"Працівники поліції поспілкувалися зі свідками події та опитали правопорушника. Він – місцевий мешканець 1996 року народження. З його слів, даний предмет знайшов на узбіччі дороги та вирішив залишити собі", - зазначили у поліції.
Поліція вилучила небезпечний предмет і направила на експертизу, а чоловіка затримали та доставили до управління поліції.
Подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Після проведення необхідних процесуальних дій та експертиз слідчі нададуть правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, в Івано-Франківській п’яний чоловік з мачете напав на поліцейського.