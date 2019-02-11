На Прикарпатті п’яний чоловік з мачете напав на поліцейського

За даними слідства підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного і наркотичного сп’яніння, здійснив 15 пострілів із пневматичної рушниці у вікно радіостудії і пошкодив склопакет. Зазначається, що чоловік втік з місця пригоди, а пізніше під час затримання працівниками поліції напав на правоохоронця з мачете, цілячись у голову.

Поліцейський отримав різану рану правої половини обличчя та правого передпліччя.

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Враховуючи обставини, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

Вчинений злочин класифікується ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічно.

Як повідомляв УНН, у Кропивницькому за побиття патрульного судитимуть гендиректора агрофірми.