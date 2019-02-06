У Кропивницькому за побиття патрульного судитимуть гендиректора агрофірми
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. До Ленінського районного суду надійшов обвинувальний акт стосовно генерального директора агрофірми у Кропивницькому, якому інкримінують умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості поліцейському. Про це проінформували в прес-службі суду, передає УНН.
За версiєю слiдства, працiвники патрульної полiцiї приїхали на виклик з приводу вчинення сiмейного насилля вiдносно дружини з боку обвинуваченого.
Побачивши працiвникiв полiцiї, громадянин почав виражатися нецензурною лайкою в бiк дружини та намагався схопити її за потилицю.
Працiвники полiцiї намагалися припинити протиправнi дiї чоловiка. Пiд час затримання обвинувачений чинив опiр та нанiс чисельнi удари працiвнику полiцiї.
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Потерпiлий отримав тiлеснi ушкодження середньої ступенi тяжкостi.
Як повідомляв УНН, трьом чоловікам, які побили поліцейського у Солом’янському районі Києва, оголосили про підозру.