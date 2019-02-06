У Кропивницькому за побиття патрульного судитимуть гендиректора агрофірми

За версiєю слiдства, працiвники патрульної полiцiї приїхали на виклик з приводу вчинення сiмейного насилля вiдносно дружини з боку обвинуваченого.

Побачивши працiвникiв полiцiї, громадянин почав виражатися нецензурною лайкою в бiк дружини та намагався схопити її за потилицю.

Працiвники полiцiї намагалися припинити протиправнi дiї чоловiка. Пiд час затримання обвинувачений чинив опiр та нанiс чисельнi удари працiвнику полiцiї.

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Потерпiлий отримав тiлеснi ушкодження середньої ступенi тяжкостi.

Як повідомляв УНН, трьом чоловікам, які побили поліцейського у Солом’янському районі Києва, оголосили про підозру.