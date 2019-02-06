В Кропивницком за избиение патрульного будут судить гендиректора агрофирмы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Ленинский районный суд поступил обвинительный акт в отношении генерального директора агрофирмы в Кропивницкому, которому инкриминируют умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести полицейскому. Об этом проинформировали в пресс-службе суда, передает УНН.
По версии следствия, работники патрульной полиции приехали на вызов по поводу совершения семейного насилия относительно жены со стороны обвиняемого.
Увидев работников полиции, гражданин начал выражаться нецензурной бранью в сторону жены и пытался схватить ее за затылок.
Работники полиции пытались прекратить противоправные действия мужчины. Во время задержания обвиняемый оказывал сопротивление и нанес численные удары работнику полиции.
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Пострадавший получил телесные повреждения средней ступени тяжести.
Как сообщал УНН, трем мужчинам, которые избили полицейского в Соломенском районе Киева, объявили о подозрении.