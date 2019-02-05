У Києві чоловікам оголосили про підозру за побиття поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Трьом чоловікам, які побили поліцейського у Солом’янському районі Києва, оголосили про підозру. Про це повідомляє відділ комунікації прокуратури, передає УНН.
“Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)”, — йдеться у повідомленні.
До суду направлено клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві невідомі під час розпивання алкогольних напоїв побили поліцейського, який повертався з роботи додому. Правоохоронець для самозахисту відстрілювався з травматичної зброї.