У Києві чоловікам оголосили про підозру за побиття поліцейського

“Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)”, — йдеться у повідомленні.

До суду направлено клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві невідомі під час розпивання алкогольних напоїв побили поліцейського, який повертався з роботи додому. Правоохоронець для самозахисту відстрілювався з травматичної зброї.