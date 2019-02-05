В Киеве мужчинам объявили о подозрении за избиение полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Трем мужчинам, которые избили полицейского в Соломенском районе Киева, объявили о подозрении. Об этом сообщает отдел коммуникации прокуратуры, передает УНН.
"Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
В суд направлено ходатайство об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве неизвестные во время распития алкогольных напитков избили полицейского, который возвращался с работы домой. Полицейский для самозащиты отстреливался из травматического оружия.