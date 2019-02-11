На Прикарпатье пьяный мужчина с мачете напал на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Ивано-Франковской области пьяный мужчина расстрелял окно помещения радиостудии, а после напал с мачете на правохранителя. За совершенное правонарушение суд арестовал злоумышленника на 60 дней. Об этом сообщает пресс-служба Калушского районного суда, передаёт УНН.
По данным следствия подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил 15 выстрелов из пневматического ружья в окно радиостудии и повредил стеклопакет. Отмечается, что мужчина скрылся с места происшествия, а позже во время задержания работниками полиции напал на правоохранителя с мачете, целясь в голову.
Полицейский получил резаную рану правой половины лица и правого предплечья.
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Учитывая обстоятельства, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
Совершенное преступление классифицируется ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненно.
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