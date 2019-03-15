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В Киеве задержали мужчину с мачете

Киев • УНН

 • 9797 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве полиция задержала мужчину с мачете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

В Киеве задержали мужчину с мачете

Так, в полицию обратились жители Днепровского района, которые сообщили, что на Русановском бульваре неизвестный с ножом, похожим на мачете, бросается на прохожих.

"Работники полиции пообщались со свидетелями происшествия и опросили правонарушителя. Он - местный житель 1996 года рождения. По его словам, данный предмет нашел на обочине дороги и решил оставить себе", - отметили в полиции.

Полиция изъяла опасный предмет и направила на экспертизу, а мужчину задержали и доставили в управление полиции.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. После проведения необходимых процессуальных действий и экспертиз следователи предоставят правовую квалификацию события.

Напомним, в Ивано-Франковской пьяный мужчина с мачете напал на полицейского.

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