У Києві група осіб намагалась збути “червону ртуть” за чверть мільйона євро
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Києві затримали групу осіб при спробі продати два літри “червоної ртуті” за чверть мільйона євро, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Як повідомили у прес-службі, співробітниками Київської місцевої прокуратури № 6, ГУ СБУ у м.Києві та Київській області та СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві викрито групу з 4 осіб при спробі збути небезпечну хімічну речовину.
Під час слідства задокументовано факт передачі за грошову винагороду хімічної речовини “червона ртуть” масою 2 літри за ціною 246 тис. євро, повідомили у прокуратурі.
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Зазначені 4 громадян України були затримані під час передачі цієї речовини покупцю в приміщенні одного з столичних банків.
На даний час тривають слідчі дії. Вилучену речовину направлено на експертизу.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.