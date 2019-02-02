В Киеве горят склады со строительными материалами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Киеве недалеко от станции метро "Лесная" на складах строительных материалов произошел пожар. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер киевского управления ГСЧС Александр Макушенко.
"В 11:52 поступил вызов по улице Красноткацкая, 69 на складах строительных материалов произошел пожар. Площадь пожара составляет около 5000 кв. м", - сказал Макушенко.
По его словам, на месте сейчас работает 23 единицы пожарной техники, 96 человек личного состава подразделения ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве. Ликвидация пожара пока продолжается.
Напомним, по меньшей мере два человека погибли в результате пожара в гостинице в центре аргентинской столицы в пятницу. Как сообщают представители экстренных служб, доставлены в больницы были 52 человека. Еще 60 обратились к врачам на месте, но госпитализация им не понадобилась.