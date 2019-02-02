У Києві горять склади з будівельними матеріалами

"О 11:52 надійшов виклик, що по вулиці Червоноткацька, 69 на складах будівельних матеріалів сталась пожежа. Площа пожежі складає близько 5000 кв. м», - сказав Макушенко.



За його словами на місці зараз працює 23 одиниці пожежної техніки, 96 чоловік особового складу підрозділу ГУ ДСНС України в місті Києві. Ліквідація пожежі наразі триває.



Нагадаємо, щонайменше двоє людей загинули в результаті пожежі в готелі в центрі аргентинської столиці в п’ятницю. Як повідомляють представники екстрених служб, доставлені в лікарні були 52 людини. Ще 60 звернулися до лікарів на місці, але госпіталізація їм не знадобилася.