В Киеве горел склад, пожар ликвидировали

“19 ноября в 3:15 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что в складском здании на ул. Стеценко, 30 возник пожар. На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что пожар возник в 1-этажном металлической складском здании (лако-красочных изделий) размером 7 × 30 м, с угрозой распространения огня на рядом расположенное 3-этажное административное здание”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в 4:12 пожар на площади 200 кв. м локализован, а в 4:39 ликвидирован.

На месте происшествия работало 19 единиц основной и специальной техники и 72 человека личного состава.

Сейчас причина пожара выясняется, погибших и травмированных нет.

Как сообщал УНН, в пригороде Пекина по меньшей мере 19 человек погибли из-за пожара.