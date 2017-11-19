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У передмісті Пекіна щонайменше 19 людей загинули через пожежу

У передмісті Пекіна щонайменше 19 людей загинули через пожежу

Київ • УНН

 • 10239 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сильна пожежа сталася в передмісті китайської столиці, щонайменше 19 людей загинули. Про це повідомило в неділю Центральне телебачення Китаю, передає УНН з посиланням на ТАСС.

За даними телеканалу, екстрені служби отримали повідомлення про пожежу о 18:15 за місцевим часом. Через дві години пожежникам вдалося згасити відкриті джерела вогню.

Відзначається, що внаслідок пожежі ще вісім людей отримали поранення. Постраждалі госпіталізовані.

Наразі влада встановлює причини події.

Також відзначено, що розслідування інциденту взяв під особистий контроль секретар парткому Пекіна Цай Ци.

Як повідомляв УНН, в таборі для біженців в Сирії стався вибух, є загиблі.

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