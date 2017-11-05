В лагере для беженцев в Сирии произошел взрыв, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Сирии в результате взрыва в лагере для беженцев десятки людей получили ранения и погибли, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Десятки людей погибли и получили ранения в результате взрыва в лагере для беженцев к северу от города Дейр-эз-Зор в Сирии”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что боевик террористической группировки “Исламское государство” взорвал заминированный автомобиль.
Сейчас точное количество погибших и пострадавших неизвестно.
Как сообщал УНН, террорист-смертник взорвал себя в сирийском городе.