В лагере для беженцев в Сирии произошел взрыв, есть погибшие

“Десятки людей погибли и получили ранения в результате взрыва в лагере для беженцев к северу от города Дейр-эз-Зор в Сирии”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевик террористической группировки “Исламское государство” взорвал заминированный автомобиль.

Сейчас точное количество погибших и пострадавших неизвестно.

Как сообщал УНН, террорист-смертник взорвал себя в сирийском городе.