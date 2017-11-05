У таборі для біженців в Сирії стався вибух, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Сирії внаслідок вибуху в таборі для біженців десятки людей отримали поранення і загинули, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Десятки людей загинули і отримали поранення в результаті вибуху в таборі для біженців на північ від міста Дейр-ез-Зор в Сирії”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бойовик терористичного угрупування “Ісламська держава” підірвав замінований автомобіль.
Наразі точна кількість загиблих і постраждалих невідома.
Як повідомляв УНН, терорист-смертник підірвав себе в сирійському місті.