У таборі для біженців в Сирії стався вибух, є загиблі

“Десятки людей загинули і отримали поранення в результаті вибуху в таборі для біженців на північ від міста Дейр-ез-Зор в Сирії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойовик терористичного угрупування “Ісламська держава” підірвав замінований автомобіль.

Наразі точна кількість загиблих і постраждалих невідома.

Як повідомляв УНН, терорист-смертник підірвав себе в сирійському місті.