Терорист-смертник підірвав себе в сирійському місті

За інформацією агентства, шестеро людей загинули і понад двадцять отримали поранення.

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Додається, що теракт стався на в'їзді в місто, розташоване поблизу Голанських висот.

Як писав УНН, в дипломатичному районі Кабула підірвався смертник, є загиблі