Терорист-смертник підірвав себе в сирійському місті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Терорист-смертник підірвав себе в місті Хадер в сирійській провінції Кунейтра, повідомляє національне агентство САНА, передає УНН.
За інформацією агентства, шестеро людей загинули і понад двадцять отримали поранення.
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Додається, що теракт стався на в'їзді в місто, розташоване поблизу Голанських висот.
Як писав УНН, в дипломатичному районі Кабула підірвався смертник, є загиблі