В дипломатичному районі Кабула підірвався смертник, є загиблі

Вибух cтався в укріпленній Кабульській дипломатичній зоні Вазира Акбархана в Кабулі в результаті вибуху терориста-смертника. Принаймні 7 людей загинули та 21 отримали поранення. Проте кількість жертв може збільшитися.

Вибух стався приблизно о 16 годині за місцевим часом, тоді уже багато державних чиновників та співробітників посольств покинули цей район.

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Як повідомляється, смертник в'їхав в район через парк, що межує з дипломатичною зоною, і зміг проникнути до укріпленого району, в якому розташовано безліч посольств, деякі державні відомства, пансіонати та кілька приватних компаній.