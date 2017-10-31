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В дипломатичному районі Кабула підірвався смертник, є загиблі

В дипломатичному районі Кабула підірвався смертник, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Принаймні сім людей, включаючи жінку, були вбиті під час бомбардувань у зеленій зоні дипломатичного кварталу в місті Кабул, передає УНН з посиланням на Tolonews.

Вибух cтався в укріпленній Кабульській дипломатичній зоні Вазира Акбархана в Кабулі в результаті вибуху терориста-смертника. Принаймні 7 людей загинули та 21 отримали поранення. Проте кількість жертв може збільшитися.

Вибух стався приблизно о 16 годині за місцевим часом, тоді уже багато державних чиновників та співробітників посольств покинули цей район.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Внаслідок вибуху біля військової академії в Кабулі загинуло щонайменше 15 осіб

Як повідомляється, смертник в'їхав в район через парк, що межує з дипломатичною зоною, і зміг проникнути до укріпленого району, в якому розташовано безліч посольств, деякі державні відомства, пансіонати та кілька приватних компаній.

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