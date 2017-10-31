В дипломатическом районе Кабула взорвался смертник, есть погибшие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37249 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101338 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154416 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115582 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116021 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112263 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104087 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107010 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103514 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153080 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В дипломатическом районе Кабула взорвался смертник, есть погибшие

В дипломатическом районе Кабула взорвался смертник, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 8658 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По крайней мере семь человек, включая женщину, были убиты во время бомбардировок в зеленой зоне дипломатического квартала в городе Кабул, передает УНН со ссылкой на Tolonews.

Взрыв cтався в укреплении Кабульской дипломатической зоне Вазир Акбархана в Кабуле в результате взрыва террориста-смертника. По крайней мере 7 человек погибли и 21 получили ранения. Однако количество жертв может увеличиться.

Взрыв произошел примерно в 16 часов по местному времени, тогда уже многие государственные чиновники и сотрудников посольств покинули этот район.

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Как сообщается, смертник въехал в район через парк, граничит с дипломатической зоной, и смог проникнуть в укрепленного района, в котором расположено множество посольств, некоторые государственные ведомства, пансионаты и несколько частных компаний.

Украинские Национальные Новости

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