В дипломатическом районе Кабула взорвался смертник, есть погибшие

Взрыв cтався в укреплении Кабульской дипломатической зоне Вазир Акбархана в Кабуле в результате взрыва террориста-смертника. По крайней мере 7 человек погибли и 21 получили ранения. Однако количество жертв может увеличиться.

Взрыв произошел примерно в 16 часов по местному времени, тогда уже многие государственные чиновники и сотрудников посольств покинули этот район.

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Как сообщается, смертник въехал в район через парк, граничит с дипломатической зоной, и смог проникнуть в укрепленного района, в котором расположено множество посольств, некоторые государственные ведомства, пансионаты и несколько частных компаний.