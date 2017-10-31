В дипломатическом районе Кабула взорвался смертник, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По крайней мере семь человек, включая женщину, были убиты во время бомбардировок в зеленой зоне дипломатического квартала в городе Кабул, передает УНН со ссылкой на Tolonews.
Взрыв cтався в укреплении Кабульской дипломатической зоне Вазир Акбархана в Кабуле в результате взрыва террориста-смертника. По крайней мере 7 человек погибли и 21 получили ранения. Однако количество жертв может увеличиться.
Взрыв произошел примерно в 16 часов по местному времени, тогда уже многие государственные чиновники и сотрудников посольств покинули этот район.
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Как сообщается, смертник въехал в район через парк, граничит с дипломатической зоной, и смог проникнуть в укрепленного района, в котором расположено множество посольств, некоторые государственные ведомства, пансионаты и несколько частных компаний.