Террорист-смертник взорвал себя в сирийском городе

По информации агентства, шесть человек погибли и более двадцати получили ранения.

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Добавляется, что теракт произошел на въезде в город, расположенный вблизи Голанских высот.

Как писал УНН, в дипломатическом районе Кабула взорвался смертник, есть погибшие