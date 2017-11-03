Террорист-смертник взорвал себя в сирийском городе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Террорист-смертник взорвал себя в городе Хадер в сирийской провинции Кунейтра, сообщает национальное агентство САНА, передает УНН.
По информации агентства, шесть человек погибли и более двадцати получили ранения.
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Добавляется, что теракт произошел на въезде в город, расположенный вблизи Голанских высот.
Как писал УНН, в дипломатическом районе Кабула взорвался смертник, есть погибшие