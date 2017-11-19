В пригороде Пекина по меньшей мере 19 человек погибли из-за пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сильный пожар произошел в пригороде китайской столицы, по меньшей мере 19 человек погибли. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По данным телеканала, экстренные службы получили сообщение о пожаре в 18:15 по местному времени. Спустя два часа пожарным удалось потушить открытые источники огня.
Отмечается, что в результате пожара еще восемь человек получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.
На данный момент власти устанавливают причины происшествия.
Также отмечено, что расследование инцидента взял под личный контроль секретарь парткома Пекина Цай Ци.
Как сообщал УНН, в лагере для беженцев в Сирии произошел взрыв, есть погибшие.