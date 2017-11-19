В пригороде Пекина по меньшей мере 19 человек погибли из-за пожара

По данным телеканала, экстренные службы получили сообщение о пожаре в 18:15 по местному времени. Спустя два часа пожарным удалось потушить открытые источники огня.

Отмечается, что в результате пожара еще восемь человек получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

На данный момент власти устанавливают причины происшествия.

Также отмечено, что расследование инцидента взял под личный контроль секретарь парткома Пекина Цай Ци.

Как сообщал УНН, в лагере для беженцев в Сирии произошел взрыв, есть погибшие.