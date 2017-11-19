У Києві горів склад, пожежу ліквідували

“19 листопада о 3:15 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в складській будівлі на вул. Стеценка, 30, виникла пожежа. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що пожежа виникла в 1-поверховій металевій складській будівлі (лако-фарбових виробів) розміром 7×30 м, з загрозою розповсюдження вогню на поруч розташовану 3-поверхову адміністративну будівлю”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що о 4:12 пожежу на площі 200 кв. м локалізовано, а о 4:39 ліквідовано.

На місці події працювало 19 одиниць основної та спеціальної техніки та 72 людини особового складу.

Наразі причина пожежі з’ясовується, загиблих та травмованих немає.

Як повідомляв УНН, у передмісті Пекіна щонайменше 19 людей загинули через пожежу.