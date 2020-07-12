В Киеве горела свалка: тушили несколько часов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Столичные пожарные потушили пожар на свалке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу чрезвычайных ситуаций в Украине.
Так, вечером субботы в ГУ ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на свалке, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого, что в Дарницком районе столицы.
“К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытию пожарные сразу же приступили тушить мусор”, — сообщили спасатели.
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Пожарные смогли локализовать пожар в 22:00 на площади 250 кв. м, а через 2 часа, в 00:07 — ликвидировать.
“Основная сложность тушения пожара заключалась в том, что мусор был свален в яму и в некоторых местах его наслоения достигало 10 м. Огонь удалось потушить быстро, а очаги тления, которые были снизу, приходилось тщательно заливать водой. Также, быстрой ликвидации пожара препятствовала отсутствие на этой территории водоснабжения, поэтому спасателям приходилось прокладывать дополнительные рукавные линии и проводить забор воды из ближайшего озера”, — пояснили в пресс-службе.
К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и около 11 человек. Отмечается, что погибших и травмированных нет.
Добавляется, что причиной возникновения пожара заниматься правоохранители.
Напомним, в Днепропетровской пожарные ликвидировали лесной пожар.