На Дніпропетровщині вогнеборці ліквідували лісову пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Дніпропетровській області було ліквідовано займання у лісовому масиві. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в області.
Так, 11 липня о 15:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в урочищі “Павлоградські піски” Павлоградського державного лісового господарства.
“За викликом направлені відділення 27 та 37 державних пожежно-рятувальних частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, а також співробітники та спеціальна техніка лісового господарства”, — йдеться у повідомленні.
Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що горить підстилка хвойного лісу на площі 0,15 га.
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Пожежу локалізовано о 16:22, а вже за годину, о 17:39 — ліквідовано.
“До гасіння займання залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки”, — резюмували надзвичайники.
Нагадаємо, станом на ранок суботи продовжувалось гасіння лісової пожежі на Луганщині, відкритого вогню не було помічено.