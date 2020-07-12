На Днепропетровщине спасателями ликвидирован лесной пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Днепропетровской области было ликвидировано возгорание в лесном массиве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области.
Так, 11 июля в 15:57 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в урочище “Павлоградские пески” Павлоградского государственного лесного хозяйства.
“По вызову направлены отделения 27 и 37 государственных пожарно-спасательных части 6 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, а также сотрудники и специальная техника лесного хозяйства”, — говорится в сообщении.
Прибыв на место, пожарные установили, что горит подстилка хвойного леса на площади 0,15 га.
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Пожар локализован в 16:22, а уже через час, в 17:39 — ликвидирован.
“К тушению возгорания привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники”, — резюмировали чрезвычайники.
Напомним, по состоянию на утро субботы продолжалось тушение лесного пожара на Луганщине, открытого огня не было замечено.