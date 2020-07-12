У Києві горіло сміттєзвалище: гасили декілька годин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Столичні вогнеборці загасили пожежу на сміттєзвалищі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держслужбу надзвичайних ситуацій в Україні.
Так, ввечері суботи до ГУ ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі, неподалік від перетину вулиць Колекторна та Ревуцького, що у Дарницькому районі столиці.
“До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних частин. По прибуттю вогнеборці відразу ж приступили гасити сміття”, — повідомили рятувальники.
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Вогнеборці змогли локалізувати пожежу о 22:00 на площі 250 кв. м, а через дві години, о 00:07 — ліквідувати.
“Основна складність гасіння пожежі полягала в тому, що сміття було звалене в яму та в деяких місцях його нашарування досягало 10 м. Вогонь вдалось загасити швидко, а осередки тління, які були знизу, доводилося ретельно заливати водою. Також, швидкій ліквідації пожежі перешкоджала відстуність на цій території водопостачання, тому рятувальникам доводилось прокладати додаткові рукавні лінії та проводити забір води з найближчого озера”, — пояснили у пресслужбі.
До ліквідації пожежі залучалося 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та близько 11 чоловік. Зазначається, що загиблих та травмованих немає.
Додається, що причиною виникнення пожежі займатимуться правоохоронці.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині вогнеборці ліквідували лісову пожежу.