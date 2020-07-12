У Києві горіло сміттєзвалище: гасили декілька годин

ukru
Ексклюзив
08:24 • 20283 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 67519 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 88340 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 161877 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 134377 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144912 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146620 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129066 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183101 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126222 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 101094 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 139384 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 120033 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 106427 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 106680 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 20288 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 67523 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 88347 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 76457 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 128633 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103240 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103939 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121784 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138425 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136533 перегляди
Актуальне
У Києві горіло сміттєзвалище: гасили декілька годин

У Києві горіло сміттєзвалище: гасили декілька годин

Київ • УНН

 • 11249 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Столичні вогнеборці загасили пожежу на сміттєзвалищі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держслужбу надзвичайних ситуацій в Україні.

Так, ввечері суботи до ГУ ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі, неподалік від перетину вулиць Колекторна та Ревуцького, що у Дарницькому районі столиці.

“До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних частин. По прибуттю вогнеборці відразу ж приступили гасити сміття”, — повідомили рятувальники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДСНС: через паводки на Заході України залишаються пошкодженими понад 500 км доріг

Вогнеборці змогли локалізувати пожежу о 22:00 на площі 250 кв. м, а через дві години, о 00:07 — ліквідувати.

“Основна складність гасіння пожежі полягала в тому, що сміття було звалене в яму та в деяких місцях його нашарування досягало 10 м. Вогонь вдалось загасити швидко, а осередки тління, які були знизу, доводилося ретельно заливати водою. Також, швидкій ліквідації пожежі перешкоджала відстуність на цій території водопостачання, тому рятувальникам доводилось прокладати додаткові рукавні лінії та проводити забір води з найближчого озера”, — пояснили у пресслужбі.

До ліквідації пожежі залучалося 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та близько 11 чоловік. Зазначається, що загиблих та травмованих немає.

Додається, що причиною виникнення пожежі займатимуться правоохоронці.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині вогнеборці ліквідували лісову пожежу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32