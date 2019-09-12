В Киеве экс-бухгалтера университета подозревают в присвоении почти 800 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Киевской местной прокуратурой № 10 города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Как установлено досудебным расследованием, в 2012 году с целью завладения денежными средствами, выделенными государством на зарплату работникам заведения, подозреваемая придумала несуществующую личность, сведения о которой внесла программного обеспечения для автоматизированного расчета заработной платы. В дальнейшем в течение 2012-2019 годов бухгалтер получала в кассе университета заработную плату вместо вымышленного лица, вызвав государству ущерб на сумму почти 800 тыс. Грн.
Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Отметим, что в ходе досудебного следствия подозреваемым, которая сейчас освобождена от должности, в государственный бюджет возмещено почти 500 000 гривен.
Напомним, во Львове чиновников Минобороны подозревают в присвоении 800 тыс. грн.