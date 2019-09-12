В Киеве экс-бухгалтера университета подозревают в присвоении почти 800 тысяч грн

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106752 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119447 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111062 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117277 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123468 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149993 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149814 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 192513 просмотра

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В Киеве экс-бухгалтера университета подозревают в присвоении почти 800 тысяч грн

В Киеве экс-бухгалтера университета подозревают в присвоении почти 800 тысяч грн

Киев  •  УНН

 • 9529 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Киевской местной прокуратурой № 10 города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как установлено досудебным расследованием, в 2012 году с целью завладения денежными средствами, выделенными государством на зарплату работникам заведения, подозреваемая придумала несуществующую личность, сведения о которой внесла программного обеспечения для автоматизированного расчета заработной платы. В дальнейшем в течение 2012-2019 годов бухгалтер получала в кассе университета заработную плату вместо вымышленного лица, вызвав государству ущерб на сумму почти 800 тыс. Грн.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Отметим, что в ходе досудебного следствия подозреваемым, которая сейчас освобождена от должности, в государственный бюджет возмещено почти 500 000 гривен.

Напомним, во Львове чиновников Минобороны подозревают в присвоении 800 тыс. грн.

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