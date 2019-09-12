У Києві ексбухгалтера університету підозрюють у привласненні майже 800 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Київської місцевою прокуратурою № 10 міста Києва направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього бухгалтера Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Як встановлено досудовим розслідуванням, у 2012 році з метою заволодіння грошовими коштами, виділеними державою на зарплату працівникам закладу, підозрювана вигадала неіснуючу особу, відомості про яку внесла до програмного забезпечення для автоматизованого розрахунку заробітної плати. Надалі упродовж 2012-2019 років бухгалтер отримувала у касі університету заробітну платню замість вигаданої особи, спричинивши державі збитки на суму майже 800 тис. грн.
Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману. Санкція статей передбачає до трьох років позбавлення волі.
Зазначимо, що у ході досудового слідства підозрюваною, яка наразі звільнена з посади, до державного бюджету відшкодовано майже 500 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Львові посадовців Міноборони підозрюють у привласнені 800 тис. грн.