У Львові посадовців Міноборони підозрюють у привласнені 800 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці розслідують закінчений замах на привласнення понад 800 тис. грн бюджетних коштів у військовій сфері. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, розслідують кримінальне провадження за фактом закінченого замаху на привласнення понад 800 тисяч гривень бюджетних коштів. До злочинної змови можуть бути причетними службові особи суб’єкта господарювання та Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, до однієї з військових частин військового резерву м. Львова підприємці доставили обладнання для системи харчування, що не відповідає технічним умовам. За попередньою змовою підприємців та посадових осіб Міноборони, вартість цього обладнання була безпідставно завищена вдвічі, вказали у ДБР. Фігурантами справи, як зазначається, планувалось постачати неякісні електричні варильні казани до військових частин Міністерства оборони по всій території України. Загальна вартість обладнання, передбачена в договорі, становить 30,4 мільйона гривень.
Зараз слідчі ДБР спільно з працівниками військової контррозвідки СБУ проводять санкціоновані обшуки. Проводиться вилучення необхідної документації в Міністерстві оборони України. Накладено арешт на недоброякісне обладнання з метою проведення судових експертиз.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2.ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 3 ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
У разі доведення вини посадовим особам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
Нагадаємо, у Київській області викрили групу посадовців, підозрюваних у привласненні 70 мільйонів гривень.