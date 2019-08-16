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06:35 • 80378 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125414 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135722 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125077 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127463 просмотра

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Во Львове чиновников Минобороны подозревают в присвоении 800 тыс. грн

Во Львове чиновников Минобороны подозревают в присвоении 800 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 13458 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Правоохранители расследуют законченное покушение на присвоение более 800 тыс. грн бюджетных средств в военной сфере. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, расследуют уголовное производство по факту законченного покушения на присвоение более 800 тыс. гривен бюджетных средств. К преступному сговору могут быть причастны должностные лица предприятия и Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в одну из воинских частей военного резерва Львова предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям. По предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны, стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое, указали в ГБР. Фигурантами дела планировалось, как отмечается, поставлять некачественные электрические варочные котлы в воинские части Министерства обороны по всей территории Украины. Общая стоимость оборудования, предусмотренная в договоре, составляет 30,4 млн гривен.

Сейчас следователи ГБР совместно с работниками военной контрразведки СБУ проводят санкционированные обыски. Проводится изъятие необходимой документации в Министерстве обороны Украины. Наложен арест на некачественное оборудование с целью проведения судебных экспертиз.

Открыто уголовное производство по ч. 2.ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины должностным лицам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним, в Киевской области разоблачили группу должностных лиц, присвоивших 70 млн гривен.

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