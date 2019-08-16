Во Львове чиновников Минобороны подозревают в присвоении 800 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Правоохранители расследуют законченное покушение на присвоение более 800 тыс. грн бюджетных средств в военной сфере. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, расследуют уголовное производство по факту законченного покушения на присвоение более 800 тыс. гривен бюджетных средств. К преступному сговору могут быть причастны должностные лица предприятия и Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в одну из воинских частей военного резерва Львова предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям. По предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны, стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое, указали в ГБР. Фигурантами дела планировалось, как отмечается, поставлять некачественные электрические варочные котлы в воинские части Министерства обороны по всей территории Украины. Общая стоимость оборудования, предусмотренная в договоре, составляет 30,4 млн гривен.
Сейчас следователи ГБР совместно с работниками военной контрразведки СБУ проводят санкционированные обыски. Проводится изъятие необходимой документации в Министерстве обороны Украины. Наложен арест на некачественное оборудование с целью проведения судебных экспертиз.
Открыто уголовное производство по ч. 2.ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины должностным лицам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Напомним, в Киевской области разоблачили группу должностных лиц, присвоивших 70 млн гривен.