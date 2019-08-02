На Київщині викрили посадовців на розкраданні понад 70 мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Київській області викрили групу посадовців, які привласнили 70 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
За даними слідства, службові особи Васильківської райдержадміністрації, починаючи з 2017 року і дотепер, через фіктивні підприємства, замовляли будівельні роботи із ремонту навчальних закладів за завищеними цінами та переводили в готівку бюджетні гроші через конвертаційні центри. Таким злочинним шляхом вони заволоділи коштами в особливо великих розмірах - понад 70 мільйонів гривень.
Було проведено 17 санкціонованих обшуків у Васильківській районній державній адміністрації, у власних помешканнях чиновників та наближених до них осіб, а також у фіктивних підприємствах.
За результатами перевірок вилучено печатки та документи фінансово-господарської діяльності, після експертизи яких стане можливим оголосити підозри та спрямувати обвинувальні акти до суду.
Вирішується питання щодо оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Харківщині посадовців підозрюють у розкраданні 1 млн гривень.