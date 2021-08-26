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В Киеве двое полицейских похитили мужчину и вымогали 10 тыс. долларов

В Киеве двое полицейских похитили мужчину и вымогали 10 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 13897 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В Киеве двое полицейских вместе с сообщником похитили мужчину, который находился в розыске, и за 10 тыс. долларов обещали не передавать его суду, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Оперативники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины получили информацию о вымогательстве неправомерной выгоды двумя столичными полицейскими. В частности, установлено, что старший следователь и старший участковый офицер полиции Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве действовали в сговоре с 41-летним жителем Киевской области. Полицейские без постановления следственного судьи задержали мужчину, который находился в розыске за мошенничество. Желая “заработать”, сообщники предложили фигуранту производства за денежное вознаграждение в 10 000 долларов не сообщать о его месте нахождения органы досудебного расследования, а также не передавать его в суд для избрания меры пресечения.

После получения части “откупных” — 55 000 гривен — мужчину отпустили. Остальную часть денег задержанный долже был перевести на банковскую карточку 41-летнему заговорщику, которую тот передавал полицейским. В общем фигуранты получили от мужчины 95 тыс. гривен.

По материалам внутренней безопасности НПУ работники Киевской городской прокуратуры начали уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии материалы были переданы по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенного в городе Киеве.

Добавим

Во время проведения у фигурантов санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли деньги, холодное и огнестрельное оружие. Кроме того, изъято мобильные телефоны, сим-карты и специальное оборудование, транспортные средства.

В настоящее время следователи ГБР, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, вручили подозрения двум полицейским и их сообщнику в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 и ч.3 ст.368 УК Украины. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.

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