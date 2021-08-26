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У Києві двоє поліцейських викрали чоловіка і вимагали 10 тисяч доларів

У Києві двоє поліцейських викрали чоловіка і вимагали 10 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. У Києві двоє поліцейських разом зі спільником викрали чоловіка, який перебував у розшуку, і за 10 тисяч доларів обіцяли не передавати його суду, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України отримали інформацію щодо вимагання неправомірної вигоди двома столичними поліцейськими. Зокрема, встановлено, що старший слідчий та старший дільничний офіцер поліції Голосіївського управління поліції ГУНП в місті Києві діяли у змові із 41-річним мешканцем Київщини. Поліцейські без ухвали слідчого суді затримали чоловіка, який перебував у розшуку за шахрайство. Бажаючи "заробити", спільники запропонували фігурантові провадження за грошову винагороду в 10 тисяч доларів не повідомляти про його місце знаходження органи досудового розслідування, а також не передавати його до суду для обрання запобіжного заходу.

Після отримання частини «відкупних» - 55 тисяч гривень - чоловіка відпустили. Іншу частину грошей затриманий мав переказати на банківську картку 41-річному змовнику, яку той передавав поліцейським. Загалом фігуранти отримали від чоловіка 95 тисяч гривень.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ працівники Київської міської прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Згодом матеріали було передано за підслідністю до територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Додамо

Під час проведення у фігурантів санкціонованих обшуків правоохоронці виявили і вилучили гроші, холодну та вогнепальну зброю. Крім того, вилучено мобільні телефони, сім-картки та спеціальне обладнання, транспортні засоби.

На теперішній час слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, вручили підозри двом поліцейським та їх спільнику у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 та ч.3 ст.368 КК України. За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Триває досудове розслідування.

Українські Національні Новини

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